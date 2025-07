Asllani, futuro in Spagna? C’è l’offerta del Betis, ma l’Inter ha fissato una cifra precisa… Ecco quanto ci vuole per fare una plusvalenza

Asllani, il prossimo futuro in Spagna? C’è l’offerta del Betis, ma l’Inter ha fissato una cifra precisa… Ecco gli aggiornamenti

Tre anni dopo il suo arrivo, l’avventura di Kristjan Asllani all’Inter potrebbe essere giunta al capolinea. Il centrocampista albanese, classe 2002, non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la guida di Simone Inzaghi e ora, alla ricerca di maggiore continuità, potrebbe guardare alla Spagna per il suo futuro. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il Betis Siviglia si sarebbe mosso con decisione, individuando in lui il sostituto ideale di Johnny Cardoso, destinato all’Atlético Madrid.



La trattativa poggia su basi economiche chiare. Come analizzato da diverse fonti, tra cui Calcio e Finanza, il valore a bilancio di Asllani per l’Inter al 30 giugno 2025 è di circa 6,4 milioni di euro. Questa è la cifra minima che il club nerazzurro dovrà incassare per non registrare una minusvalenza. Qualsiasi offerta superiore a questa soglia si tradurrebbe in una preziosa plusvalenza, a cui si aggiungerebbe il risparmio sull’ingaggio del giocatore, per un’operazione complessivamente positiva per le casse interiste.



L’ipotesi di un trasferimento nella Liga spagnola sarebbe tecnicamente e tatticamente ideale per Asllani. Il calcio spagnolo, e in particolare il sistema di gioco del tecnico del Betis, Manuel Pellegrini, esalta le qualità dei registi tecnici e di palleggio. Asllani, che all’Inter ha sempre avuto davanti a sé un mostro sacro come Calhanoglu, a Siviglia troverebbe finalmente la centralità in un progetto che gli affiderebbe le chiavi del centrocampo. Le sue doti di visione di gioco, la precisione nei passaggi e la capacità di dettare i tempi della manovra si sposerebbero alla perfezione con le esigenze del club andaluso. Per il giocatore sarebbe l’occasione perfetta per dimostrare il suo valore da titolare, mentre per l’Inter rappresenterebbe un’operazione di mercato intelligente, capace di generare profitto e liberare risorse. E, soprattutto, l’ex Empoli si troverebbe ad avere meno