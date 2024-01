Inter, Asllani: «Convinto della scelta. Calha? Mi aiuta tanto»

Kristian Asllani, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara contro la Fiorentina

COME MAI SON DISPOSTO A FARE IL VICE CALHANOGLU? – «No, assolutamente, nessuno ha mai chiesto questo. So di avere davanti un giocatore fortissimo come Hakan che mi aiuta veramente tutti i giorni, anche in questi allenamenti che sapeva che giocassi. Mi ha aiutato e mi ha parlato tutta la settimana. Sono rimasto con convinzione ed umiltà, voglio continuare a crescere».

SULL’ASSIST – «Era provata. C’era Parisi che stava marcando Lautaro e pensavamo potesse andare in difficoltà perché è più basso di lui, provavo questa palla tagliata forte sul primo palo. E’ andata bene e sono contento».

COSA MI CHIEDE INZAGHI? – «Il mister mi lascia sempre tranquillo, anche oggi che la gente magari poteva pensare che ci fossero delle pressioni da parte mia ma non è così. Mi ha lasciato tutta la settimana con la mente libera e ho cercato di mostrare le mie qualità in campo».

