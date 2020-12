Asse Milano-Cagliari: bocciati Cragno e Pavoletti come contropartite

Inter e Cagliari cercano la soluzione per far tornare in Sardegna il centrocampista belga Radja Nainggolan. Quale sarà la chiave di volta?

Quando si parla di calciomercato del Cagliari il primo nome a venire in mente è quello di Radja Nainggolan.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU CAGLIARINEWS24

Il centrocampista belga, dopo una brillante stagione in prestito al club di Tommaso Giulini, lì dove la sua carriera in Serie A ebbe inizio, è tornato all’Inter dove però non è riuscito a convincere Antonio Conte che, ancora una volta, l’ha messo ai margini del suo progetto.