Assemblea degli Azionisti Juve 2025: il racconto della giornata in casa bianconera! Tutti gli aggiornamenti
Bilancio approvato, nuovo CdA e le parole di Ferrero: i passaggi chiave dell’assemblea degli Azionisti Juve 2025
Questa mattina, a partire dalle ore 10.00, all’Allianz Stadium prende il via l’Assemblea degli Azionisti della Juventus 2025. Allo stadio hanno fatto il loro ingresso Modesto, Chiellini, Scanavino, Ferrero e Comolli, mentre in rappresentanza di Tether è presente Garino.
Scanavino: «Le operazioni di trasferimento hanno portato un incremento di 173,8 milioni con plusvalenze di circa 90 milioni a cui si sommano bonus di circa 20 milioni, complessivo quindi di 109 milioni. Il valore di carico dei calciatori a bilancio è superiore significativamente rispetto a quanto emerge. Per gli aspetti organizzativi: Chiellini entra in Juventus l’anno scorso, iniziando un percorso manageriale, a diretto riporto di Damien Comolli e rappresentante del club in tutti gli ambiti del club nazionali e internazionali. Il 3 marzo 2025 è stato sostituito Thiago Motta con Tudor, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno inizialmente e poi per la stagione successiva».
Stefano Cerrato, Managing Director Corporate & Finance: «Plusvalenze di 31 milioni dalla vendita dei calciatori, +4% dalla campagna abbonamenti con un incremento del 10% dalla stagione precedente. In data 26 settembre abbiamo annunciato l’emissione di un bond dalla durata di 12 anni, a cui è stato assegnato un rating positivo. L’obiettivo è equiparare una perdita di 300 milioni complessivi».
Juventus, Conceicao: «Il derby vale più di tre punti, dobbiamo assolutamente vincere. Sull’esonero di Tudor dico una cosa»
Spalletti Juve, niente conferenza stampa per il tecnico bianconero alla vigilia del derby contro il Torino: ecco il motivo
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...