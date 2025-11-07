Assemblea degli Azionisti Juve 2025: il racconto della giornata in casa bianconera! Tutti gli aggiornamenti

Bilancio approvato, nuovo CdA e le parole di Ferrero: i passaggi chiave dell’assemblea degli Azionisti Juve 2025

Questa mattina, a partire dalle ore 10.00, all’Allianz Stadium prende il via l’Assemblea degli Azionisti della Juventus 2025. Allo stadio hanno fatto il loro ingresso Modesto, Chiellini, Scanavino, Ferrero e Comolli, mentre in rappresentanza di Tether è presente Garino.

Scanavino: «Le operazioni di trasferimento hanno portato un incremento di 173,8 milioni con plusvalenze di circa 90 milioni a cui si sommano bonus di circa 20 milioni, complessivo quindi di 109 milioni. Il valore di carico dei calciatori a bilancio è superiore significativamente rispetto a quanto emerge. Per gli aspetti organizzativi: Chiellini entra in Juventus l’anno scorso, iniziando un percorso manageriale, a diretto riporto di Damien Comolli e rappresentante del club in tutti gli ambiti del club nazionali e internazionali. Il 3 marzo 2025 è stato sostituito Thiago Motta con Tudor, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno inizialmente e poi per la stagione successiva».

Stefano Cerrato, Managing Director Corporate & Finance: «Plusvalenze di 31 milioni dalla vendita dei calciatori, +4% dalla campagna abbonamenti con un incremento del 10% dalla stagione precedente. In data 26 settembre abbiamo annunciato l’emissione di un bond dalla durata di 12 anni, a cui è stato assegnato un rating positivo. L’obiettivo è equiparare una perdita di 300 milioni complessivi».

