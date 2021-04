Assemblea Lega Serie A: durissimo monologo di Dal Pino contro Inter, Juve e Milan

L’Assemblea di Lega Serie A si è aperta con un durissimo monologo di Paolo Dal Pino contro Inter, Juve e Milan: i dettagli

Secondo Calcioefinanza.it, l’odierna Assemblea di Lega Serie A si è aperta con un durissimo monologo di circa 20 minuti di Paolo Dal Pino contro Inter, Juve e Milan.

Il presidente della Serie A ha voluto analizzare quanto avvenuto negli ultimi mesi, evidenziando come tutte le accuse che gli sono arrivate da 7 società (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli ed Hellas Verona) siano state funzionali all’affossamento della operazione fondi, mentre in realtà due società tramavano per abbracciare il progetto Superlega. Insomma di giorno si tesseva la tela mentre di notte – secondo Dal Pino – la si disfaceva. Un comportamento che ha minato l’immagine dell’intera Lega.

Il numero uno della Serie A ha auspicato che si torni al dialogo, ribadendo di voler portare avanti il suo lavoro nell’interesse di tutti.