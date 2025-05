Le maglie di Maradona e Platini, a Torino in asta i cimeli sportivi di Bruno ‘Bibì’ Bernardi; il giornalista amato dai campioni

All’asta a Torino i cimeli sportivi di Bruno ‘Bibì’ Bernardi, storica firma de La Stampa e giornalista amato da campioni come Maradona, Platini o Riva

Bruno Bernardi, detto Bibì, è stato uno dei più autorevoli giornalisti sportivi italiani, testimone diretto di un’epoca leggendaria del calcio. Inviato speciale de La Stampa, ha seguito cinque Mondiali, da Monaco ’74 a USA ’94, stringendo legami profondi con fuoriclasse come Diego Maradona, Michel Platini e Gigi Riva. Maradona lo volle come unico giornalista al proprio matrimonio e gli regalò la maglia indossata a Italia ’90, oggi tra i cimeli che saranno battuti all’asta da Bolaffi. La moglie Giovanna Giordano lo ricorda come “una valigia volante”, sempre in viaggio, ma anche come un uomo riservato, fedele a un giornalismo fatto di competenza e discrezione. La sua integrità gli valse la fiducia dei grandi campioni: sapeva tutto, ma non tradiva nessuno.

Bibì raccontava il calcio da vicino, negli spogliatoi e a bordo campo, prima dell’era dei filtri e degli uffici stampa. Rifiutò perfino un invito dell’Avvocato Agnelli a seguire gli Azzurri pur di non lasciare scoperto il giornale. Era stimato anche per la sua onestà: quando Platini ricevette un 5,5 in pagella da lui, reagì dicendo «Bibì è il più competente di tutti, significa che ho davvero giocato male». Dai campi di allenamento di Napoli, dove osservava incuriosito i tiri “incomprensibili” di Maradona – poi divenuti magie su punizione – fino alla Casa Bianca al seguito della Juve, Bernardi ha vissuto e raccontato il calcio con passione, rigore e un’integrità che oggi sembrano appartenere a un altro mondo.