Atalanta, 150 presenze per “Super Mario” Pasalic. L’omaggio della società nerazzurra

Con la partita disputata (anche molto bene) contro l’Udinese, Super Mario Pasalic ha toccato quota 150 match con la maglia dell’Atalanta: un traguardo straordinario per un giocatore che ha scritto pagine importanti soprattutto in Europa. Ecco l’omaggio della società orobica nei confronti del numero 88.

Mario #Pašalić ha raggiunto quota 𝟭𝟱𝟬 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗲 in @SerieA con la nostra maglia! 🦸🏼‍♂️🖤💙



𝟭𝟱𝟬 @SerieA_EN 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 for Atalanta! Congrats, Super Mario! 👏🏼 pic.twitter.com/lCUSRZul7P — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 6, 2023

IL COMUNICATO – «Contro l’Udinese Mario Pašalić ha disputato la sua 150ª partita in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Un traguardo personale importante per il centrocampista croato, alla sua quinta stagione in nerazzurro. Un percorso ricco di soddisfazioni e gol (35 in tutto), ma anche di assist (19), cominciato il 29 agosto 2018 nel successo per 4-0 sul Frosinone al Gewiss Stadium, quando SuperMario si presentò ai tifosi nerazzurri segnando il gol del momentaneo 3-0».