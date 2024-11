Allenamento Atalanta, sessione a porte aperte con l'Under 23. Le ultime da Zingonia

Allenamento Atalanta, entusiasmo in quel di Zingonia per l’allenamento tra prima squadra e Under 23 a porte aperte al Centro Bortolotti

Allenamento mattutino per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma non con la solita routine delle porte chiuse: infatti oggi i nerazzurri si alleneranno con l’Under 23 e nel mezzo anche i tifosi orobici a sostenere sugli spalti.

Zaniolo è praticamente recuperato dal problema riscontrato dopo Atalanta Udinese. Giorgio Scalvini invece è nell’ultimissima fase prima del rientro definitivo. Serve recuperare di condizione: per essere un giocatore utilizzabile al 100% ha bisogno ancora di qualche settimana (presenza a Parma non scontata)

IL COMUNICATO – A partire dalle 10.30 sul campo principale del Centro Bortolotti. Venerdì 15 novembre i nerazzurri disputeranno sul campo principale del Centro Bortolotti un allenamento congiunto con la formazione U23 con una partitella a ranghi misti. La sessione d’allenamento avrà inizio alle ore 10.30 e sarà aperta al pubblico, ma con una capienza limitata fino ad esaurimento dei posti.