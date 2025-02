La fiamma di Valdes riaccende le ultime speranze salvezza: Atalanta Cagliari 2009/2010 - Calcio News 24

La doppietta di Valdes e il goal di Tiribocchi portano l’Atalanta a battere il Cagliari e credere ancora nella salvezza del 2010

Il fattore casa è sempre importante per raggiungere i propri obiettivi, e contro il Cagliari ci sono state partite importanti per il raggiungimento di determinati obiettivi dove fu il singolo a fare la differenza: tipo nella notte del 2010 dove è spiccata una stella, anzi, un passerotto fonte di luce per credere nella salvezza.

24 marzo 2010, l’Atalanta di Bortolo Mutti sta cominciando a risalire la china in casa nonostante sia in piena zona retrocessione: la salvezza è lontana solo di 4 punti, ma tra le mura amiche i nerazzurri hanno una chance a patto di dimostrare continuità. A far visita al comunale di Bergamo c’è il Cagliari di Massimiliano Allegri in piena crisi di risultati.

Grande coreografia sugli spalti per creare il clima perfetto per Manfredini e compagni. Partita la gara e subito accadono due episodi che si riveleranno decisivi: l’espulsione di Dessena per un fallo ai danni di Valdes e l’entrata di Simone Tiribocchi al posto di Chevanton (uscito per infortunio).

L’Atalanta sul piano del gioco è ottima passando in vantaggio con il Tir (che non segnava contro il Siena con Conte da novembre 2009) dopo la respinta di Marchetti su una conclusione di Padoin, ma è un grandissimo Valdes a prendersi le luci della ribalta: trascinatore nel girone di ritorno dove tutto passa dalle sue giocate.

Il numero 20 nerazzurro sigla una doppietta prima su rigore e poi con un gran tiro dalla distanza che batte Marchetti. Verso la fine anche un altro penalty, stavolta per il Cagliari, sbagliato da Cossu, poi la rete della bandiera di Conti: finisce 3-1 e l’Atalanta conquista la seconda vittoria consecutiva. Un successo che vuol dire speranza.