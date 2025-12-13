Ultime Notizie
Atalanta Cagliari LIVE 0-0: inizia!
Atalanta Cagliari: segui sintesi, tabellino, cronaca e live del match della New Balance Arena di Bergamo, valido per la 15a giornata di Serie A
Alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo scende in campo Atalanta Cagliari, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2025/2026.
Una sfida importante per entrambe le squadre, con la formazione di Raffaele Palladino, reduce dal successo di Champions League contro il Chelsea in rimonta, pronta a lasciarsi alle spalle la sconfitta esterna sul campo del Verona dello scorso turno. Dall’altra parte il Cagliari di Fabio Pisacane, che con un vantaggio di +4 sulla zona retrocessione è chiamato a rispondere ai risultati di Lecce, Torino e Parma, scese in campo nei tre match precedenti, in una lotta salvezza che si preannuncia già avvincente. Segui la LIVE del match su Cagliarinews24.com.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez; Palestra, Adopo, Deiola, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane