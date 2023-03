Da Gasperini ai giocatori fino al mercato: le colpe dell’Atalanta secondo i tifosi nerazzurri

Il tifo orobico sul momento attuale che sta passando l’Atalanta nelle ultime giornate: tra colpe e alibi sulla stagione

In un momento in cui l‘Atalanta sta avendo un calo non indifferente la domanda che sorge più spontanea è una tanto classica quanto spontanea: di chi è la colpa? Certo, il campionato non ha ancora emesso la sua sentenza, e l’Europa non viene vista come utopia, ma è chiaro che la priorità sia quella di non riscontrare il crollo dell’anno scorso. Al di là di analisi e statistiche, ecco cosa ne pensano i tifosi nerazzurri di questo momento.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 352 utenti nerazzurri, i risultati sono chiari per quanto concerne il pensiero dei sostenitori atalantini: un 54% crede che nessuno sia esente da colpe (si perde e si vince insieme); il 30% sostiene che le responsabilità siano di Gasperini, l’11% punta il dito sulla vecchia guardia e il restante 5% sui nuovi acquisti.