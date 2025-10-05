Atalanta fermata dal Como ma ancora imbattuta: un avvio storico in Serie A

L’Atalanta di Juric non va oltre l’1-1 con il Como, ma resta tra le protagoniste di questo avvio di stagione

L’Atalanta continua a sorprendere in questo avvio di stagione. Nonostante il pareggio per 1-1 contro il Como alla New Balance Arena, la squadra guidata da Ivan Juric, tecnico croato noto per il suo calcio aggressivo e organizzato, mantiene l’imbattibilità dopo sei giornate di Serie A. Un risultato che entra nella storia del club: è soltanto la terza volta che la Dea riesce a restare senza sconfitte nelle prime sei partite del massimo campionato.

Un bilancio positivo: due vittorie e quattro pareggi

Il cammino nerazzurro parla chiaro: due successi e quattro pareggi. Un rendimento che, pur lasciando qualche rammarico per i punti persi, conferma la solidità della squadra. In passato, l’Atalanta aveva raggiunto un traguardo simile soltanto nelle stagioni 2000/01 e 2022/23, entrambe concluse con ottimi piazzamenti in classifica.

Juric soddisfatto ma esigente

Nel post-partita, Juric ha sottolineato la buona prestazione dei suoi. L’allenatore ha poi evidenziato l’importanza di mantenere alta la condizione fisica e mentale, confidando nel recupero di alcuni infortunati chiave.

Un futuro da scrivere

Nonostante i rimpianti per i punti lasciati per strada, l’Atalanta si conferma una delle squadre più difficili da affrontare in Serie A. La solidità difensiva, unita alla capacità di creare numerose occasioni da gol, lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Se la Dea riuscirà a ritrovare maggiore concretezza sotto porta, potrà ambire a un piazzamento europeo di prestigio.