Atalanta da record, in Europa per il quinto anno consecutivo

Atalanta già sicura del settimo posto, ma domenica dovrebbe arrivare anche la qualificazione all’Europa League, traguardo minimo stagionale

Un altro record per l’Atalanta targata Gasp. Cinque qualificazioni consecutive alle coppe europee. La Dea a cinque giornate dal termine è già aritmeticamente sicura del settimo posto, che apre alla nuova competizione europea, la Conference League. Per l’altra coppa europea, l’Europa League, mancano appena due punti come ha spiegato domenica Gian Piero Gasperini, per blindare il sesto posto da ogni possibile rimonta della Roma. Per la Champions invece, di punti ne potrebbero bastare undici, in virtù dello scontro diretto tra Juventus e Milan. Ma intanto la Dea ha staccato per il quinto anno consecutivo il biglietto per l’Europa, ritoccando i record delle due precedenti stagioni.

In tutta la sua storia il club nerazzurro aveva conquistato un posto nelle competizioni europee principali appena tre volte: nel 1987 il debutto in Coppa delle Coppe, dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia persa contro il Napoli vincitore anche dello scudetto, dunque ammesso alla Coppa dei Campioni. E poi nel 1989 e 1990 l’accesso in Coppa Uefa grazie ai piazzamenti nelle prime cinque in campionato.

Poi un’astinenza europea lunga 26 anni. Fino all’avvento di Gasperini, con quattro qualificazioni continentali consecutive: le prime due all’Europa League, le due successive alla Champions League. Adesso questa quinta porta europea consecutiva spalancata dai risultati: in quale competizione, lo si vedrà nel giro di qualche domenica…