Il Napoli irrompe su Gila, De Laurentiis accelera! Milan avvisato: c’è anche l’ostacolo Lotito. Il piano d’azione per il difensore spagnolo

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha deciso di accelerare per rinforzare la propria difesa e il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio, classe 2000, è diventato il fulcro di un’operazione che mira a ringiovanire il reparto arretrato senza rinunciare all’affidabilità. Per convincere l’ex Real Madrid, il club partenopeo ha già messo sul piatto un’offerta contrattuale di spessore: un quinquennale che porterebbe lo stipendio di Gila dagli attuali 1,1 milioni a circa 3 milioni di euro grazie ai bonus.

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L’ostacolo Lotito e la concorrenza del Milan

Nonostante il forte interesse azzurro, la trattativa si presenta tutt’altro che semplice. Il primo grande scoglio è rappresentato da Claudio Lotito: storicamente, i rapporti tra il patron laziale e De Laurentiis non hanno favorito grandi scambi di mercato. A complicare il quadro c’è l’inserimento del Milan. I rossoneri possono contare sul “fattore Igli Tare”: il nuovo direttore sportivo milanista è colui che portò Gila in Italia e mantiene con il calciatore un legame privilegiato. Tuttavia, il Napoli spera di approfittare del fatto che il Milan sia attualmente concentrato sulla blindatura del piazzamento in Champions League per piazzare lo scatto decisivo.

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L’incognita Beukema e l’assist del Liverpool

L’affare Gila potrebbe presto trasformarsi da semplice opportunità a vera necessità di mercato. Il motivo risiede nell’interesse prepotente del Liverpool per Sam Beukema. Arne Slot, tecnico dei Reds, spinge per portare il centrale olandese ad Anfield Road, con una valutazione che il Napoli ha fissato non sotto i 30 milioni di euro.

L’eventuale cessione di Beukema in Premier League garantirebbe al Napoli la liquidità necessaria per affondare il colpo su Gila, la cui valutazione è leggermente inferiore alla cifra incassabile dall’olandese. In poche settimane, il domino dei difensori potrebbe ridisegnare la retroguardia azzurra: la missione sorpasso è ufficialmente partita.