Atalanta, per la dodicesima volta nella sua storia è Europa! Un traguardo straordinario (tra compattezza e realtà) - Calcio News 24

L’Atalanta per la dodicesima volta nella sua storia è in Europa: quando lo straordinario diventa normale amministrazione (all’insegna della compattezza)

Esattamente 8 anni fa (a distanza di tre giorni), l’Atalanta ritornò in Europa dopo 26 anni ad inseguire a tutti i costi quel sogno poi realizzato dopo il pareggio con il Milan: un traguardo dove la Dea prima di raggiungerlo ha dovuto trovare la direzione giusta, l’organigramma perfetto, il condottiero ambizioso e ovviamente una società all’avanguardia, in un tempo dove la cosiddetta zona UEFA era considerata un tabù o una speranza opaca quando si presentavano tre vittorie consecutive, per poi stare nella metà classifica (“Dopo le grandi c’è sempre l’Atalanta” ).

Dal Milan al Milan che con la vittoria contro il Bologna consente matematicamente al’Atalanta per la 12esima volta nella sua storia di giocare le coppe europee: l’ottava sotto la grande gestione Gasperini e la nona della famiglia Percassi.

Eppure tale traguardo al giorno d’oggi viene dato per scontato, nella quale caroselli e vessilli nerazzurri vengono preservati per qualcosa di più importante: un fatto curioso, nella quale testimonia che l’Europa ormai per l’Atalanta e per Bergamo sia diventata una normalità, perdendo per certi versi il fascino delle prime volte.

Certo, l’Atalanta oggi è una realtà più consolidata dove l’asticella è stata notevolmente alzata considerando che l’obiettivo è andare in Champions, ma indipendentemente da quale coppa giocherà la Dea, al di là delle critiche costruttive, sarà sempre un successo: Bergamo in Europa è una festa considerando il proprio passato, non un qualcosa nella quale la selettività della competizione (Conference, Coppa UEFA o Coppa dei Campioni) debba influire negativamente su tale traguardo, un po’ come fanno i “tifosi” che si sono avvicinati dopo Dublino per poi lasciare il Gewiss a 15 minuti dalla fine (per fortuna una minoranza).

L‘Atalanta in Europa sottolinea che certi traguardi non si raggiungono da soli: Gasperini ha avuto bisogno della famiglia Percassi, così come essa ha avuto bisogno della guida del mister per volare, nel mezzo una lunga fila che va dai calciatori all’ultimo dei magazzinieri a Zingonia fino alla piazza (unica nel suo genere). L’Atalanta in Europa è un successo per tutta Bergamo, un qualcosa che non deve essere mai dato per scontato, seppur ormai sia diventata una spettacolare, meravigliosa, incredibile routine.