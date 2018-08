Atalanta-FC Copenaghen, Europa League 2018/2019: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-FC Copenaghen, andata playoff Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Archiviato brillantemente il primo turno di Serie A e i due turni di Europa League contro Sarajevo e Hapoel Haifa, l’Atalanta si appresta ad affrontare il Copenaghen nell’ultimo turno di qualificazione prima dei gironi della seconda competizione europea. L’avversario di Gomez & Co. è sicuramente di ben altro tenore rispetto a quelli affrontati finora: abituato ai palcoscenici della Champions League e con tantissima esperienza alle spalle, il Copenaghen è reduce da tre turni brillantemente superati, oltre a essere primo nel suo campionato, davanti all’Aalborg. L’obiettivo, più volte rimarcato da Gasperini, è quello della qualificazione ai gironi: manca un passo, il più importante, e questa sera, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, i suoi uomini dovranno cercare di portare a casa il bottino più alto possibile. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Atalanta-FC Copenaghen: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20

Atalanta-FC Copenaghen: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Atalanta-FC Copenaghen: probabili formazioni e pre-partita

Dopo aver superato in scioltezza – a parte l’andata contro il Sarajevo – i bosniaci e gli israeliani dell’Hapoel Haifa, la squadra di Gasperini si appresta ad affrontare una compagine ben più temibile, abituata ad affrontare avversari di alto calibro, come il Copenaghen.

Qui Atalanta. Con l’obiettivo di semplificarsi la vita in vista del ritorno ma consapevoli della caratura maggiore del Copenaghen rispetto ai precedenti avversari, Gomez & Co. cercheranno subito di portare a casa un risultato favorevole. Dopo il 4-0 rifilato al Frosinone, Gasperini sembra convinto di riconfermare il capitano in attacco, questa volta accanto a Barrow. A centrocampo, nel reparto più avanzato, pare partire in leggero vantaggio Pessina, rispetto a Pasalic mentre in difesa ci sarà il ballottaggio tra Palomino e Mancini. Gollini favorito per la porta mentre l’ex di turno, Cornelius, sembra destinato alla panchina

Qui Copenaghen. Dopo aver superato con relativa facilità i finlandesi del Kups, gli islandesi dello Stjarnane e i bulgari del Cska Sofia, gli uomini di Solbakken – autentico miracolato dopo l’arresto cardiaco che lo ha colpito nel 2001 quando militava nello stesso Copenaghen – vogliono conquistare la qualificazione ai gironi a tutti i costi. Abituati ai palcoscenici europei anche più importanti come quello della Champions League, i danesi – attualmente primi in campionato davanti all’Aalborg – punteranno sulla punta di diamante della loro squadra, quel Viktor Fisher che in questa stagione ha già collezionato 4 gol e 3 assist. Per il resto, Solbakken punterà sui soliti undici, in un modulo che è ormai da anni diventato il suo speciale marchio di fabbrica, il 4-4-2.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Castagne, de Roon, Pasalic, Gosens; Pessina; Gomez, Barrow. Allenatore: Gasperini

COPENHAGEN (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Gregus, Zeca, Skov, Thomsen; N’Doye, Fischer. Allenatore: Solbakken

Atalanta-FC Copenaghen: i precedenti del match

La sfida che andrà in scena al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia tra Atalanta e Copenaghen sarà un inedito del calcio europeo. Soprattutto per via della sporadica presenza degli orobici in competizioni europee, infatti, le due compagini non sono mai riuscite a sfidarsi. Piuttosto alto è, invece, il bilancio dei danesi contro squadre italiane, per un totale di una vittoria, un pareggio e otto sconfitte in dieci incontri totali. L’unica vittoria risale al 2001 ottenuta, ai preliminari di Champions League, contro la Lazio. L’ultimo doppio confronto è, infine, quello contro la Juventus nei gironi di Champions League del 2013, terminati con un pareggio e una vittoria dei bianconeri.

Atalanta-FC Copenaghen: l’arbitro del match

Sarà il ceco Pavel Královec l’arbitro designato a dirigere la sfida d’andata dell’ultimo turno precedente ai gironi che vedrà di fronte Atalanta e Copenaghen. Il direttore di gara, classe ’77, originario di Domazlice e ingegnere di professione, è arbitro internazionale UEFA e FIFA dal 2005. Per l’occasione sarà coadiuvato dagli coadiuvato dagli assistenti Ivo Nadvornik e Kamil Hajek, mentre il quarto uomo sarà Per Ardeleanu.

Atalanta-FC Copenaghen Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-FC Copenaghen sarà trasmessa in diretta dalle ore 20 sulle frequenze satellitari di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Sport Football (canale 203 dello Sky Box, in HD 242) o in pay per view per i non abbonati al pacchetto Sky Sport sul canale Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box). Non solo, perché la partita potrà essere seguita in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go.