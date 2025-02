Atalanta, ora testa al campionato: obiettivo Champions League provandoci anche per lo Scudetto (poi a giugno si vedrà) - Calcio News 24

L’Atalanta ora ha il solo campionato: una situazione gestibile dove l’obiettivo è la Champions (lottando anche per lo Scudetto)

Lookman, Gasperini, mercato, infortuni e una sola certezza: l’Atalanta che con solo il campionato ha tutte le carte in regola per giocarsela con più serenità ai piani alti. Da 5 competizioni ad inizio stagione ora i nerazzurri sono passati ad una, e considerando il rammarico tra Champions League e Coppa Italia (due competizioni dove si poteva fare nettamente di più), la voglia di riscatto deve essere altrettanto forte per concludere al meglio la stagione.

La rosa attuale va bene così con una partita a settimana (seppur manchi ancora un difensore), e il blocco rimane tanto competitivo quanto all’altezza della situazione: tra certezze e anche qualche elemento che ha bisogno di ritrovarsi per fare il salto di qualità alla squadra

Settimane turbolente, ma dall’altra non tutto è perduto: l’Atalanta è terza in classifica, a 5 punti dal primo posto in un tour de force non indifferente. Unione, compattezza, consapevolezza dei propri mezzi e umiltà senza aggiungere dolore su dolore.

Tuttavia l’Atalanta dalla sua non ha più molti alibi o la scusa del doppio/triplo impegno: il rush finale di campionato è alla portata con la grande possibilità di fare bottino pieno per compensare anche tutti quei punti che nelle ultime settimane ha perso per strada (soprattutto in casa dove non si è ancora vinto nel 2025 in Serie A).

Futuro? Su quello si penserà a giugno, ma prima viene il presente dove la posta in palio rimane molto alta, con la consapevolezza che l’Atalanta se vuole può (come ha sempre dimostrato).