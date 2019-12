Atalanta: Gasperini cambia la posizione di Gomez dopo lo svantaggio

Gomez da centrocampista ha sofferto nelle transizioni difensive in Atalanta-Verona. Gasperini lo ha defilato dopo il secondo gol

E’ molto comune ormai vedere giocare Gomez centrocampista, praticamente come mediano davanti alla difesa. Dopo l’uscita di Ilicic, il Papu in effetti è stato piuttosto bloccato, aiutando la prima impostazione e inserendosi meno in avanti. Erano soprattutto Freuler e Pasalic a buttarsi dentro.

Ciò ha però esposto l’Atalanta in transizione difensiva, visto che rimaneva il solo Gomez a protezione quando l’Hellas recuperava palla. Come in occasione del secondo gol, come si vede nella slide sopra. Pessina parte in progressione senza nessuno a contrasto, con Gomez che resta fermo. Dopo la rete di Di Carmine, Gasperini ha deciso cambiato l’assetto tattico, scegliendo di defilare il Papu.