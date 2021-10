Atalanta, Gasperini: «Tre punti ottenuti contro una squadra ostica»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo il largo successo arrivato contro l’Empoli

Ai microfoni di DAZN, Gasperini ha analizzato la vittoria dell’Atalanta sull’Empoli.

VITTORIA – «Questo è sempre un campo ostico per noi, l’Empoli è una squadra propositiva e siamo riusciti a prenderci i tre punti. A volte ci siamo complicati noi la partita, ma siamo riusciti a portarla a casa».

SITUAZIONE – «Noi dobbiamo pensare anche alla Champions: Zapata era tornato l’altro giorno in condizioni non eccezionali. È stato importante per lui fare gol. Muriel ha fatto bene, era anche lui reduce da un lunghissimo infortunio. Avendo già tolto Toloi ho preferito levarlo all’intervallo».