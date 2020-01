Atalanta, Gasperini: «Rigore di Toloi? Mi spiace per il VAR»

Gian Piero Gasperini parla dopo la partita contro l’Inter: ecco il commento del tecnico dopo il pareggio a San Siro

Gian Piero Gasperini commenta il pareggio in casa dell’Inter ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole sulla gara.

LA GARA – «Abbiamo fatto bene per tutta la gara. Nel secondo tempo la partita è stata dominata da noi, non è facile, soprattutto dopo che nel primo tempo siamo andati sotto nel giro di pochi minuti».

LAUTARO TOLOI – «Non ho capito perché non sia stato dato. Mi sembrava netto. Ormai la partita è finita, e lo dico tranquillamente: mi spiace molto. Con queste immagini, questo tipo di errori non ci dovrebbe mai essere. Mi spiace anche per il Var, per gli arbitri stessi: in certi casi è difficile vedere alcune cose anche con una tecnologia così, ma in questo caso si sarebbe capito subito».