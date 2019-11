Atalanta, Gasperini sul Var: «Più interviene e più si creano problemi»

Atalanta, Gasperini sul Var alla vigilia della sfida contro il Cagliari: «Più interviene e più si creano dei problemi»

Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga dell’Atalanta contro il Cagliari. «Arriviamo da una bella striscia di risultati, la giochiamo in casa, una vittoria domani ci porterebbe in alto», le parole del tecnico orobico.

Poi un commento alle tante polemiche sul Var. «Anche a bocce ferme le interpretazioni sono diverse: diventa un grandissimo problema. Se per me a Roma con la Lazio non è rigore e per Inzaghi invece è netto, diventa un problema. Non so come va risolto, forse con più chiarezza e meno interferenze. È difficile capire quando deve intervenire il VAR, più interviene più si creano problemi».