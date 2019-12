Atalanta: Gomez e Ilicic dominano sulla trequarti

Gomez e Ilicic hanno offerto una grandissima prova in Atalanta-Milan. Hanno dato grande imprevedibilità alla squadra

L’Atalanta ha offerto una prestazione strepitosa contro il Milan. Con Malinovskyi unica punta, Ilicic e Gomez erano chiamati a dare creatività alla Dea tra le linee. Il Milan non è riuscito a leggere le loro ricezioni, come per esempio nella slide sopra.

Non a caso, sono stati i giocatori col maggior numero di dribbling riusciti della partita, ben 3 a testa. L’Atalanta ha coperto molto bene il fronte offensivo, tanto in ampiezza quanto negli spazi centrali. Il Milan non è riuscito a trovare le contromisure contro una Dea dominante.