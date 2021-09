Atalanta, Gosens: «L’arbitro ha sbagliato. C’è pressione su di noi»

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina: le sue dichiarazioni

Robin Gosens, esterno dell’Atalanta, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

«Secondo me l’arbitro fa un errore nel dare il primo rigore, non considera la velocità del gioco e il tocco di Sportiello sulla mano di Maehle, che non poteva fare altro. Non sono d’accordo su questo rigore. Ultimamente facciamo fatica a trovare il gol, la palla non entra: il momento è così. Speriamo di riavere presto in forma giocatori importanti come Zapata, Ilicic e Muriel. La pressione nei nostri confronti è giusta, dobbiamo gestirla da professionisti. A me onestamente piace, spero anche ad altri».