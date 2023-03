Atalanta, Hojlund e il dente avvelenato contro il Napoli 4 mesi dopo l’andata

L’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund ritrova il Napoli: avversario che all’andata non è riuscito ad incidere al meglio

Non c’è occasione migliore di ripresentarsi dopo tanto tempo per far vedere la crescita riscontrata in questi mesi, soprattutto se si tratta di un attaccante come Rasmus Hojlund che a 20 anni si è preso l’attacco dell’Atalanta migliorando domenica dopo domenica.

La sfida contro il Napoli sarà anche importante per questioni di classifica e morale, per il numero 17 nerazzurro si tratta di un match particolare. Mercato? Assolutamente no, bensì si tratta quell’avversario che all’andata aveva lasciato, in parte, un segno al ragazzo.

Durante Atalanta-Napoli infatti Gasperini aveva deciso di puntare fortemente su di lui per quella che allora era una sfida tra prima contro seconda. La prestazione è stata buona vista la personalità con cui è riuscito ad imporsi affrontando gente come Kim e Juan Jesus, anche se fu autore di molte occasioni da rete sprecate: su tutte quella parata Meret nel primo tempo e l’altra mandata fuori a porta praticamente vuota nel finale (chance che hanno pesato come un macigno). Dall’incontro sono passati 4 mesi dove il danese si è preso in mano la squadra anche a suon di goal, e quale occasione perfetta per “rimediare” i mancati goal dell’andata.