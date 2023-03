Atalanta, il piano di Stephen Pagliuca: «Obiettivo diventare un brand importante»

Le parole del co chairman dell’Atalanta Stephen Pagliuca parlando degli obiettivi nerazzurri a livello di brand

Tramite Business of Football Summit organizzato dal Financial Times, il co chairman dell’Atalanta Stephen Pagliuca: parlando dell’acquisto della società nerazzurra e di obiettivi a lungo termine.

ACQUISTO ATALANTA – «L’Atalanta era ottima per noi, molto ben gestita, con poco rischio di retrocessione. Del resto rispetto agli sport USA il vero rischio di quelli europei è di retrocedere. Abbiamo amato subito l’Atalanta perché aveva un ottimo settore giovanile, è stata in grado di crescere giovani importanti ed è un competitor per il titolo in Italia. Aveva tutto ciò che volevamo».

DIFFERENZE CON BOSTON – «La passione è tanta sia a Boston che a Bergamo. La maggiore differenza come ho detto anche prima è il rischio retrocessione, e seconda cosa ci sono molti meno controlli sui costi. Per questo si vedono spesso club europei finire nei guai dal momento in cui non ci sono limitazioni come in NBA ed NFL».

OBIETTIVI PER L’ATALANTA – «Piani per fare crescere l’Atalanta? Siamo molto ottimisti rispetto all’Atalanta, a cominciare dal completamento del nostro bellissimo stadio, che potrà offrire molto di più ai tifosi rispetto a prima. Essa può diventare un brand importante a livello globale e stiamo già cercando di trovare strade per monetizzare i nostri follower».