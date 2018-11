Ilicic, errore madornale: spara fuori da due passi… e si fa male! – VIDEO

Protagonista di una buona prima parte di partita, Josip Ilicic è riuscito a sbagliare un gol già fatto in Atalanta-Inter: ecco il video

Si sta giocando in questi minuti Atalanta-Inter, lunch match valido per la 12^ giornata di Serie A, e la formazione di casa è in vantaggio 1-0 grazie alla rete firmata da Hateboer. Dea nettamente superiore nella prima parte di gara, andando vicina al raddoppio con Josip Ilicic, ma lo sloveno ha sbagliato un gol clamoroso…

Al 22′ l’ex Fiorentina e Palermo ha ricevuto un pallone al bacio da Zapata e, solo a porta spalancata da due passi, è riuscito a spedirla fuori. Un errore marchiano, con il numero 72 che è riuscito anche a farsi male andando a sbattere contro il palo…