Atalanta-Inter 2-1: risultato e diretta live

Atalanta-Inter, 12ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo gli anticipi di ieri, la dodicesima giornata di Serie A prosegue con il lunch match tra Atalanta ed Inter. Gasperini conferma la stessa formazione scesa in campo contro il Bologna nello scorso turno di campionato, ad eccezione del centravanti Barrow che lascia il posto a Zapata e Djimsiti che prende quello di Palomino. Il colombiano è risultato decisivo al Dall’Ara e sembra pronto a tornare titolare per dare il suo contributo alla Dea. Diverse sorprese negli ospiti a partire dal modulo che passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3. In difesa rimangono fuori Vrsaljko e de Vrij sostituiti rispettivamente da D’Ambrosio e Miranda. A centrocampo torna Gagliardini dopo la doppietta contro il Genoa, mentre Politano e Perisic saranno più avanzati, al fianco del centravanti Icardi nel tridente offensivo.

Atalanta-Inter 2-1: tabellino

MARCATORI: 8′ Hateboer (A), 47′ Icardi (I), 62′ Mancini (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi (56′ Castagne), Djimsiti, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata (70′ Pasalic). Allenatore: Gasperini.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda (71′ Vrsaljko), Skriniar, Asamoah; Vecino (46’Borja Valero), Brozovic, Gagliardini; Politano (66’Keita), Icardi, Perisic. Allenatore: Spalletti.

AMMONITI: 25′ Vecino (I), 35′ Brozovic (I), 41′ Skriniar (I), 69′ Hateboer (A)

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Atalanta-Inter: diretta live e sintesi

71′ Ultimo cambio per gli ospiti: dentro Vrsaljko, fuori Miranda

70′ Secondo cambio anche per i padroni di casa: Pasalic subentra a Zapata.

69′ Ammonito Hateboer per proteste.

66′ Sostituzione per l’Inter: Spalletti manda in campo Keita per sostituire Politano.

65′ Icardi s’invola sulla fascia destra e crossa in mezzo, ma al centro non c’è nessun compagno e i difensori avversari spazzano via il pallone.

62′ MANCINI, ATALANTA DI NUOVO AVANTI: Il difensore svetta benissimo su un una punizione calciata da Ilicic e batte Handanovic, facendosi perdonare dopo il rigore concesso nei primi minuti del secondo tempo.

59′ Calano i ritmi rispetto alla prima frazione.

56′ Cambio nell’Atalanta: Toloi non riesce a rimanere in campo e lascia il posto a Castagne.

55′ Si riprende a giocare.

52′ Gioco fermo dopo uno scontro nell’area dell’Inter tra Miranda e Toloi, rimane a terra il difensore dell’Atalanta che è stato soccorso dai medici della squadra.

50′ Ottimo intervento intervento in copertura di Brozovic sullo scatto di Zapata sulla fascia.

47′ ICARDI, PAREGGIA L’INTER: Il capitano nerazzurro si incarica della battuta del penalty, rasoterra sulla destra, Berisha indovina l’angolo, ma non riesce ad evitare il pareggio ospite.

47′ Rigore per gli ospiti: Mancini respinge con il braccio una conclusione di Politano, Maresca non ha dubbi ed indica il dischetto.

46′ Inizia la seconda frazione di gioco.

Cambio all’intervallo per l’Inter: dentro Borja Valero, fuori Vecino

SINTESI PRIMO TEMPO – Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia in campo una sola squadra nei primi 45 minuti. L’Atalanta ha dominato il primo tempo con una prestazione sontuosa che ha messo in difficoltà un inguardabile Inter. I padroni di casa passano subito in vantaggio grazie ad una rete di Hateboer che sfrutta al meglio un cross basso di Gosens sul secondo palo. La formazione di Gasperini costruisce tante occasioni da rete, sfiorando più volte il vantaggio, ma a tenere a galla l’Inter ci pensa un formidabile Handanovic che cala la saracinesca impendendo alla Dea di andare a riposo con più reti di vantaggio.

45’+2 Termina la prima frazione, Atalanta meritatamente in vantaggio grazie alla rete di Hateboer.

45′ Due minuti di recupero.

45′ HANDANOVIC! L’Atalanta vuole il raddoppio e Gomez ci riprova con un filtrante alto sul secondo palo, su cui stavolta arriva Toloi che calcia in diagonale da pozione ravvicinata, ma uno straordinario Handanovic gli sbarra la strada con una parata incredibile.

44′ ANCORA ATALANTA: Invenzione di Gomez che con un filtrante alto trova Ilicic al centro, lo sloveno, perso da Asamoah, controlla e conclude da due passi, ma ancora Handanovic salva l’Inter.

41′ Ammonito Skriniar per un fallo su Gomez.

39′ Conclusione sbilenca di Brozovic dai 25 metri, palla che termina ampiamente fuori.

36′ Zapata sfonda in area, ma marcato bene da Miranda non conclude bene centrando l’esterno della rete.

35′ Brozovic stende da dietro Zapata e rimedia un cartellino giallo

34′ Colpo di testa di Perisic in piena area di rigore su un cross di D’Ambrosio, incornata che termina alta sulla porta dell”Atalanta.

31′ Gosens calcia al volo dal limite dopo una respinta difensiva, Handanovic è ben posizionato e blocca.

28′ Traversone di Asamoah che pesca Icardi in area, il centravanti argentino controlla e calcia di collo pieno, ma sulla conclusione si fionda Djimsiti che mette in corner.

25′ Ammonito Vecino per un intervento irregolare su Gosens

22′ CLAMOROSO GOL SBAGLIATO DALL’ATALANTA: Azione fotocopia della rete del vantaggio con Zapata che crossa basso dalla sinistra, palla per Ilicic sul secondo palo che, da neanche un metro con la porta spalancata, incespica sulla sfera e mette fuori.

20′ Gli ospiti soffrono molto sulle fasce, dove l’Atalanta sta dominando sino ad ora

18′ Buono scambio tra Hateboer e Ilicic sulla destra, l’olandese prova la botta dal limite, pallone murato da Miranda che finisce tra le mani del portiere dell’Inter

16′ Ilicic controlla e calcia da fuori area, palla che termina al lato dalla porta difesa da Handanovic.

13′ INSISTE L’ATALANTA: Ancora un cross basso in area, stavolta di Zapata, sul pallone arriva Ilicic che anticipa Handanovic in uscita, ma mette fuori.

10′ BERGAMASCHI VICINI AL RADDOPPIO: Gomez salta un avversario e dal fondo mette in mezzo rasoterra, al centro liscia Zapata, ma interviene D’Ambrosio che rischia l’autorete, palla sul palo e poi su Handanovic che mette in d’angolo con i piedi.

8′ ATALANTA IN VANTAGGIO, HATEBOER: Gosens scappa sulla sinistra e penetra in area, cross basso che sorprende tutta la difesa dell’Inter e arriva ad Hateboer che deve solo insaccarla a porta vuota.

7′ Errore in difesa di Mancini, Perisic prova a sorprendere il portiere avversario con un colpo di testa, palla debole e che viene bloccata dall’estremo difensore dei padroni di casa.

4′ GRANDE OCCASIONE PER I PADRONI DI CASA: Zapata riceve al limite da Gomez e calcia di potenza in diagonale, Handanovic si distende e respinge, sul pallone si fionda Hateboer che da due passi conclude a botta sicura, ma l’estremo difensore nerazzurro con un incredibile colpo di reni mette in corner.

1′ Calcio d’inizio, inizia la gara.

Squadre in campo, a breve il fischio iniziale del match.

Atalanta-Inter: formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Djimsiti, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Palomino, Bettella, Adnan, Castagne, Pasalic, Pessina, Valzania, Rigoni, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic, Gagliardini; Politano, Icardi, Perisic. A disposizione: Padelli, Vrsaljko, De Vrij, Lautaro, Keita, Ranocchia, Nainggolan, J. Mario, B. Valero, Dalbert, Candreva. Allenatore: Luciano Spalletti.

ARBITRO: Maresca di Napoli.

Atalanta-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico della Dea vuole conquistare la quarta vittoria consecutiva in campionato, ma contro l’Inter, la quale arriva alla gara con ben 7 successi consecutivi, non sarà semplice. Squadra che vince non si cambia e Gasperini lascia praticamente invariata la formazione che ha portato a casa l’ultimo successo in campionato in casa del Bologna. Modulo 3-4-1-2 con la difesa composta da Palomino, Mancini e Toloi, anche se quest’ultimo rimane in dubbio visto qualche problema fisico che lo ha costretto ad allenarsi a parte negli ultimi giorni. Al posto del brasiliano potrebbe giocare Djimsiti. Centrocampo tutto confermato con Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens e Ilicic dietro le punte, mentre in attacco a Gomez potrebbe essere affiancato Zapata. Il colombiano è risultato decisivo contro il Bologna e potrebbe prendere il posto di Barrow. Anche l’Inter dovrebbe scendere in campo con gran parte degli effettivi che hanno sfidato il Barcellona in Champions League nel solito 4-2-3-1 divenuto marchio di fabbrica di Spalletti. In difesa, davanti ad Handanovic dovrebbero giocare gli stessi 4 che hanno giocato contro gli spagnoli Vrsaljko, Skriniar, de Vrij e Asamoah. L’unico cambio rispetto a martedì potrebbe avvenire sulla linea dei trequartisti davanti a Brozovic e Vecino. Al fianco di Politano e Perisic, difatti, potrebbe andare Joao Mario, dato che Nainggolan contro il Barcellona non è apparso al meglio. In attacco ci sarà il bomber Mauro Icardi.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Gomez, Zapata. A disposizione: Gollini, Rossi, Djimsiti, Bettella, Adnan, Castagne, Pasalic, Pessina, Valzania, Rigoni, Barrow. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (4-2-3-1) – Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Joao Mario, Perisic; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Miranda, Ranocchia, D’Ambrosio, Dalbert, Gagliardini, Nainggolan, Borja Valero, Candreva, Lautaro Martinez, Keita. Allenatore: Luciano Spalletti.

Atalanta-Inter: l’arbitro del match

Ad arbitrare il lunch match tra Atalanta ed Inter sarà il direttore di gara Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Atalanta-Inter: i precedenti del match

Inter e Atalanta si affrontano nella massima serie per la 115^volta nella loro storia. Nel computo totale degli incontri è nettamente avanti la formazione milanese che ha portato a casa ben successi 62 successi, contro i 23 dei bergamaschi, 29 sono i pareggi. Anche per quanto riguarda le sfide giocate a Bergamo, in casa dell’Atalanta, è avanti il Biscione, ma lo score è molto più equilibrato: 22 vittorie dell’Inter, 21 pareggi e 14 successi della Dea. Infine netto distacco sulle reti realizzate: nelle 114 gare disputate, l’Inter hanno messo a segno ben 206 gol, mentre i bergamaschi 107.

