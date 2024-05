Infortunio Kolasinac, i tempi di RECUPERO del difensore dell’Atalanta. Le ULTIME da Zingonia

Infortunio Kolasinac, ecco i tempi di recupero del difensore dell’Atalanta. Il rapporto di Zingonia dopo l’ultimo allenamento

Dopo il pareggio contro il Marsiglia, l’Atalanta si è messa subito a lavoro a Zingonia: con gli occhi puntati su Kolasinac dopo l’ultimo infortunio riscontrato ieri sera in Francia. Ecco le ultime sui nerazzurri.

Il numero 23 atalantino si è aggiunto a Holm e Toloi per le terapie. Tempi di recupero? Kolasinac, sulla carta, dovrà affrontare 2/3 settimane di stop.

Allenamento in tarda mattinata completo per chi non ha giocato o giocato poco contro l’Olympique de Marseille. Seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato con un buon minutaggio ieri sera