Atalanta, parla Juric: «Fino a ora le cose stanno andando bene. La squadra lavora bene e vuole crescere»

Atalanta, il tecnico Ivan Juric a Sky: «Fino a ora le cose stanno andando bene. La squadra lavora bene e vuole crescere». Le parole

Dopo un avvio di stagione sottotono, l’Atalanta ha trovato il cambio di passo che le ha permesso di raccogliere risultati significativi nelle ultime settimane. Nonostante l’addio di Gasperini, la squadra sta progressivamente ritrovando quelle certezze che avevano caratterizzato il lungo ciclo precedente, merito soprattutto del lavoro di Ivan Juric.

Il tecnico croato, reduce dalle esperienze non esaltanti con Roma e Southampton, sta plasmando un gruppo sempre più vicino alla propria idea di calcio. A pochi giorni dalla ripresa della Serie A, Juric ha raccontato le sue sensazioni in un’intervista concessa a Sky Sport.

PAROLE – «L’impatto è positivo, perché è una società mega organizzata e la squadra sta lavorando bene. Fino a ora le cose stanno andando bene, c’è un po’ di rammarico per il campionato perché inizialmente abbiamo perso un po’ di punti.

Ci sono state delle partite in cui è andato tutto bene e altro in cui siamo mancati in zona gol. La squadra lavora bene e vuole crescere, per ora va bene così. Ora arriva un ciclo di 7 partite in cui avremo più giocatori a disposizione, è un ciclo duro e vediamo dopo dove saremo».

