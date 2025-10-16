Atalanta, buone notizie in vista della Lazio: Juric può finalmente sorridere - Calcio News 24

Atalanta, emergenza finita: Juric ritrova i titolari in vista della sfida con la Lazio. Le ultime sulla formazione della Dea in vista dei biancocelesti

Buone notizie per l’Atalanta: l’emergenza infortuni sembra finalmente alle spalle. Alla vigilia della delicata sfida contro la Lazio, in programma a Bergamo, Ivan Juric può sorridere: il tecnico croato ha infatti recuperato gran parte dei giocatori che avevano riempito l’infermeria nelle scorse settimane. L’unica eccezione riguarda Bellanova e Kolasinac, ormai prossimi al rientro, e il lungodegente Bakker, che proseguirà ancora con il lavoro personalizzato.

La situazione in difesa è particolarmente confortante. Dopo settimane di rotazioni forzate, l’Atalanta può finalmente tornare a contare su elementi chiave come Kossounou e Scalvini. Quest’ultimo, rientrato dopo un mese di stop, avrà bisogno di ritrovare il ritmo partita, ma la sua presenza rappresenta un segnale incoraggiante. Juric, tuttavia, non sembra intenzionato a stravolgere troppo l’assetto difensivo e dovrebbe confermare il terzetto formato da Djimsiti, Hien e Ahanor, che ha garantito solidità e continuità nelle ultime uscite.

Sulle corsie laterali, torna a disposizione Zalewski, pronto a riprendere il suo posto nel sistema di gioco atalantino, mentre a centrocampo resta alto il livello di concorrenza, con Ederson, Koopmeiners e De Roon in vantaggio per una maglia da titolare.

Il reparto offensivo è quello che offre le novità più interessanti. Dopo settimane di emergenza, Juric potrà contare su un’Atalanta finalmente completa in attacco, con ben sette giocatori pronti a contendersi tre maglie, otto se si considera anche Pasalic, sempre prezioso per la sua duttilità. Tornano pienamente a disposizione De Ketelaere e Lookman, con quest’ultimo atteso oggi a Bergamo dopo gli impegni con la nazionale nigeriana.

Il più atteso, però, resta Gianluca Scamacca. L’attaccante azzurro, fermo da quasi cinquanta giorni, ha lavorato duramente per recuperare la miglior condizione e spera di poter giocare almeno uno spezzone di gara contro la Lazio. Il suo rientro, anche solo parziale, rappresenterebbe un’arma in più per un’Atalanta che vuole ritrovare brillantezza e incisività sotto porta.

Con quasi tutti i titolari di nuovo arruolabili, Juric ha ora a disposizione una rosa profonda e competitiva. L'Atalanta, rigenerata e con nuove alternative in ogni reparto, si prepara a una seconda parte di stagione in cui ambisce a confermarsi ai vertici della Serie A e a centrare la qualificazione alle coppe europee.