Scamacca Atalanta, l’attaccante ha un obiettivo: ecco di cosa si tratta

Scamacca Atalanta: ci sono aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante romano. Quando ritornerà a completa disposizione di Juric.

La settimana si apre con una ventata di ottimismo in casa Atalanta: Gianluca Scamacca è finalmente tornato ad allenarsi con il gruppo dopo oltre quaranta giorni di stop. Un ritorno tanto atteso quanto significativo per la squadra di Ivan Juric, che potrà presto riabbracciare uno dei suoi uomini più importanti in chiave offensiva. L’attaccante romano, fermatosi a fine agosto per un problema al ginocchio, ha svolto l’intera seduta con i compagni a Zingonia, mostrando buone sensazioni e una ritrovata brillantezza nei movimenti.

Il recupero di Scamacca Atalanta rappresenta una notizia fondamentale per tutto l’ambiente nerazzurro, reduce da settimane di emergenza nel reparto avanzato. Dopo il lungo percorso di terapie e lavoro personalizzato, l’ex giocatore del West Ham sembra pronto a rientrare gradualmente in gruppo. Lo staff tecnico, tuttavia, mantiene un atteggiamento prudente: Juric e i medici della Dea non intendono forzare i tempi, consapevoli dell’importanza di un recupero completo per evitare ricadute.

L’obiettivo immediato si chiama Lazio, avversaria domenica pomeriggio alla New Balance Arena. È improbabile che Scamacca parta titolare, ma la convocazione appare ormai molto vicina. Juric valuterà giorno per giorno le sue condizioni, con l’intenzione di farlo tornare a disposizione per almeno uno spezzone di partita. La presenza del centravanti, anche solo in panchina, sarebbe un segnale importante per il gruppo e per i tifosi, che attendono il suo ritorno come una sorta di rinforzo “di lusso” nel momento più caldo della stagione.

Il vero obiettivo, però, è fissato per mercoledì prossimo, quando a Bergamo arriverà lo Slavia Praga per la seconda gara di Champions League. Dopo il convincente successo contro il Bruges, l’Atalanta ha la grande occasione di portarsi a quota sei punti e mettere un piede negli ottavi. In questa prospettiva, ritrovare Scamacca Atalanta, anche solo per una parte di gara, significherebbe poter contare su un’arma in più: la sua fisicità, la capacità di proteggere palla e la freddezza sotto porta sono qualità che possono fare la differenza nelle sfide europee.

A Zingonia, dunque, si respira fiducia. Juric continua a gestire il rientro con cautela, ma la luce in fondo al tunnel è ormai visibile. Scamacca Atalanta è pronto a riprendere il suo posto al centro dell’attacco e a guidare la Dea verso nuovi traguardi, in Italia e in Europa. LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, obiettivo prendere Scamacca a gennaio? Le ultime novità