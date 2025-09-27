Calciomercato Milan, obiettivo prendere Scamacca a gennaio? Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Milan: caccia al bomber per gennaio, Fratini svela gli obiettivi

Manca meno di un mese alla chiusura ufficiale del calciomercato estivo, ma in casa Milan l’attenzione è già proiettata alla sessione invernale. Il calciomercato Milan si prepara ad essere protagonista anche a gennaio, con un obiettivo ben preciso: rinforzare il reparto offensivo con un centravanti di livello internazionale.

Dopo un avvio di stagione positivo e una rosa che ha già mostrato segnali incoraggianti, la dirigenza rossonera vuole dare a Massimiliano Allegri — tecnico che ha saputo restituire compattezza e spirito alla squadra — un attaccante in grado di completare il puzzle offensivo. Il nome giusto, però, dovrà rispondere a caratteristiche ben precise.

A parlare delle strategie del calciomercato Milan è stato il noto talent scout Michele Fratini, intervenuto in esclusiva durante la trasmissione TiAmoCalciomercato.it, sul canale YouTube di CMIT. Le sue parole offrono uno spaccato interessante su ciò che bolle in pentola a Casa Milan.

«La priorità assoluta del Milan è trovare un attaccante che sappia sfondare le difese, un bomber vero», ha dichiarato Fratini. «Non basta un centravanti statico o di manovra, serve un finalizzatore puro, un giocatore che possa garantire gol con continuità e decisione. Il Milan vuole un profilo che possa fare la differenza anche nelle partite più bloccate».

Il focus del calciomercato Milan si concentra quindi su un profilo che unisca potenza, velocità e senso del gol. La dirigenza è al lavoro per individuare il giocatore ideale, con particolare attenzione ai campionati esteri dove si potrebbero trovare occasioni importanti a condizioni favorevoli. L’idea è di anticipare la concorrenza e chiudere un colpo strategico prima che i prezzi si alzino nel pieno della sessione invernale.

Allegri, dal canto suo, ha già dato indicazioni chiare: per continuare a lottare su più fronti, servirà un attaccante in grado di alternarsi con Giroud (che non può reggere tutti gli impegni) e dare profondità all’intero reparto offensivo.

Il calciomercato Milan si prepara dunque a un gennaio rovente. I tifosi sperano in un colpo da sogno, mentre la dirigenza lavora con discrezione ma determinazione. L’obiettivo è chiaro: regalare ad Allegri quel “grande bomber” che può fare la differenza nella seconda parte della stagione.