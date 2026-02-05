Connect with us
Atalanta News

Atalanta Juve 1-0 LIVE: decide il primo tempo il gol di Scamacca!

20 minuti ago

Scamacca Atalanta

Atalanta Juve, alla New Balance Arena il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Atalanta Juve, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2024/2025.

SEGUI LA DIRETTA DI ATALANTA JUVE SU JUVENTUSNEWS24.COM

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon (C), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. All. Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Bellanova, Kolasinac, Zalewski, Krstovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Bremer, Kelly; Locatelli (C), Thuram; Conceicao, McKennie, Cambiaso; David. All. Spalletti.
A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Holm, Koopmeiners, Yildiz, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Opena, Miretti, Cabal.

