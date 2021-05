Atalanta Juventus: 200 tifosi bergamaschi fuori dall’hotel. Cos’è successo

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, 200 tifosi bergamaschi si sono presentati sotto l’hotel

Clima da finale prima della partita di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, che si terrà a Reggio Emilia presso il Mapei Stadium. La squadra di Gian Piero Gasperini è arrivata oggi all’hotel per la vigilia dell’incontro.

Circa 200 tifosi atalantini, come riferito da TMW, si sono presentati proprio sotto l’hotel che ospita la squadra di Gasperini, per sostenere i giocatori in vista della finale contro la Juventus di Pirlo.