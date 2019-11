Atalanta Juventus: l’attenzione di De Ligt nei cross avversari

De Ligt è stato tra i protagonisti di Atalanta-Juventus. E’ stato un muro in occasione dei molti cross degli avversari

De Ligt è abituato a difendere con una linea molto alta. In molti temevano la sua adattabilità nella situazioni in cui la Juventus si abbassava, soprattutto sui cross avversari. Invece le migliori prestazioni in stagione di De Ligt sono state contro l’Atlético Madrid e contro l’Atalanta, due partite in cui i rivali hanno tenuto molto palla ed effettuato parecchi traversoni.

DE LIGT IS ON FIRE 🔥 5 salvataggi

4 intercetti

8 su 9 contrasti vinti

5 su 7 lanci riusciti

5 su 7 lanci riusciti

87,5% passaggi riusciti

Di sopra le statistiche della sua partita. Insomma, l’olandese si sta rivelando molto più completo di quanto ci si aspettasse, anche nelle situazioni in cui bisogna stringere i denti. La personalità di De Ligt è fuori dal comune.