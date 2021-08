Atalanta, Koopmeiners: «Sono entusiasta, club perfetto per me»

Prime parole da calciatore dell’Atalanta per il centrocampista Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners, neo centrocampista dell’Atalanta, ai microfoni dei canali ufficiali della Dea ha pronunciato le sue prime parole da calciatore nerazzurro.

«Sono davvero entusiasta di essere un giocatore dell’Atalanta. Sono convinto sia un club perfetto per me. Mi piace molto anche il vostro Paese e la vostra cultura. Marten de Roon e Hans Hateboer mi hanno raccontato tante cose positive sia della Società che della città e delle persone. Non vedo davvero l’ora di incontrarvi».