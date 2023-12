Atalanta, la situazione tra infortuni e allenamento odierno a Zingonia

La situazione in casa Atalanta tra allenamenti e questioni infortuni. Il punto con la partita contro il Rakow dietro l’angolo

Oggi per l’Atalanta sessione d’allenamento abbastanza particolare al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro il Rakow. Ecco il report ufficiale della società nerazzurra.

Nel pomeriggio partitella con l’Under 23, dove hanno preso parte quelli che sabato non hanno preso parte alla gara con il Milan (compresi anche coloro che hanno avuto poco minutaggio): importante per capire chi convocare sabato.

Gli altri hanno fatto lavoro di scarico, e per quanto riguarda gli attuali infortunati, lavoro individuale per Toloi, Palomino e Kolasinãc, terapie per Scamacca, percorso riabilitativo per El Bilal.