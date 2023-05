15 maggio 2019: cicatrici di una Coppa Italia che l’Atalanta recriminerà per sempre

La finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio 2019: una cicatrice nerazzurra che non verrà mai cancellata da tifosi, calciatori e società

15 maggio 2019. Una cicatrice che non verrà mai cancellata da chi mastica pane e Atalanta: l’inseguimento di un sogno di riportare a casa quella Coppa Italia che mancava dal 1963, strappata tra recriminazione e rimpianti di una serata particolare.

Atalanta-Lazio sarà finita anche 0-2 per i biancocelesti, ma per tifosi e addetti ai lavori il match finisce al 25′ del primo tempo: batti e ribatti in area, De Roon tira, mano di Bastos e l’attesa di un richiamo da parte del VAR che non è mai arrivato a decretare un rigore che avrebbe cambiato la storia. Il resto conta poco, anche da parte di Gomez e compagni che si sentono beffati.

Tante partite si vedono e rivedono tramite video su Youtube, questa però è sicuramente quella che ogni tifoso atalantino non ha il coraggio di guardare: racchiudendo tutto all’insegna del furto e di una partita nettamente condizionata a favore degli avversari, senza però non citare una frase dolce e piena d’amore.

“Ci hanno rubato la coppa, ma quanto eravamo belli a Roma”. La bellezza di un popolo che si è presentato allo stadio Olimpico in 25mila: ritrovarsi a salire le scale della Sud per poi girarsi e vedere queste bandiere nerazzurre sventolare e fare suo lo stadio in casa dei laziali. Poi il pianto insieme alla squadra nell’orgoglio di chi, contro tutto e tutti, ha scritto una pagina di storia che necessitava di un finale diverso da quello che realmente è accaduto.