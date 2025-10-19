Atalanta Lazio, Sarri ammette: «Non siamo al massimo. Le condizioni di Cancellieri»

Atalanta Lazio: Sarri analizza il pareggio del Gewiss Stadium tra rammarico e fiducia. Il commento del tecnico biancoceleste dopo Bergamo

Il match Atalanta Lazio, disputato al Gewiss Stadium, si è concluso con un pareggio a reti bianche che lascia sensazioni contrastanti. Lo 0-0 finale fotografa una gara intensa e tatticamente equilibrata, ma anche condizionata dalle numerose assenze e dalle precarie condizioni fisiche di diversi giocatori biancocelesti. Per la Lazio di Maurizio Sarri è un punto utile ma amaro, mentre l’Atalanta di Gasperini conferma solidità e continuità, pur senza riuscire a sfruttare le occasioni create.

Sarri analizza la partita Atalanta Lazio

Al termine del match, ai microfoni di DAZN, Sarri ha offerto la sua analisi lucida:

«Nel primo tempo abbiamo fatto meglio di loro – ha dichiarato –. Nel secondo tempo, invece, abbiamo pagato la loro crescita. Su quindici giocatori di movimento scesi in campo, cinque hanno svolto il primo allenamento solo ieri. Molti rientravano da infortuni».

Il tecnico ha evidenziato come la condizione fisica non ottimale abbia inciso sull’andamento della gara, soprattutto nella ripresa, quando l’Atalanta ha alzato il ritmo e costretto la Lazio a difendersi più bassa. Tuttavia, Sarri ha anche sottolineato alcuni aspetti positivi nella gestione tattica:

«Avevamo preparato una soluzione offensiva per togliere un difensore dalla loro linea. Il centrale di centrosinistra rompeva su Guendouzi e così si creavano spazi enormi per attaccare».

Gli infortuni continuano a pesare sulla Lazio

Il tema degli infortuni resta centrale nelle parole del tecnico toscano. «Stiamo facendo valutazioni di tutti i tipi – ha spiegato –. Più della metà dei problemi deriva da vecchie problematiche, non da un unico fattore. Marusic ha un’infiammazione legata a un infortunio di tre anni fa, Zaccagni soffre ancora del problema che lo ha portato all’operazione, mentre Dia convive con un fastidio cronico alla caviglia».

Cancellieri e le occasioni mancate

Un altro punto toccato da Sarri riguarda Cancellieri, la cui assenza si è fatta sentire nella sfida Atalanta Lazio: «Ci dispiace, era il più adatto a questa partita. L’avevamo preparata proprio sui suoi attacchi negli spazi».

Il pareggio di Bergamo lascia dunque la Lazio a metà del guado: la squadra mostra segnali di crescita tattica e solidità, ma è frenata dagli acciacchi e dalla poca brillantezza offensiva. L'Atalanta, invece, esce dal confronto con la consapevolezza di essere ancora tra le formazioni più organizzate del campionato, pur dovendo migliorare nella concretezza sotto porta.