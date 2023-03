Atalanta, Maehle e Hojlund convocati dalla Danimarca per le qualificazioni Euro 2024

Novità in casa Atalanta sul fronte convocazioni: la Danimarca chiama sia Joakim Maehle che il centravanti Hojlund

La Danimarca si prepara ad affrontare le sfida contro Finlandia e Kazakistan per quanto concerne le qualificazioni ai prossimi Europei. Tra i tanti non potevano non spiccare due volti importanti dell’Atalanta.

Her er de 23 spillere, der skal kæmpe for Herrelandsholdet i årets to første EM-kval-kampe 🤩



Inden længe går det løs, når Finland kommer på besøg i Parken, og vi skal en tur til Kasakhstan i jagten på point i EM-kvalifikationen 💪 pic.twitter.com/woPvkansHi — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) March 14, 2023

Oltre all’onnipresente Joakim Maehle, la meritocrazia ha deciso di premiare anche il giovane Rasmus Hojlund: autore fino ad ora di una stagione assai promettente in nerazzurro, con l’obiettivo di continuare a crescere. Per il numero 17 atalantino è la ciliegina sulla torta.