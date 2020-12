Atalanta, Maehle ha sostenuto le visite mediche: in campo col Parma?

L’Atalanata ha chiuso l’operazione Maehle in poco tempo: l’esterno (ormai ex del Genk) ha già sostenuto le visite mediche a Bergamo

L’Atalanta ha messo a segno il colpo Maehle dal Genk. L’esterno, come riportato da Gazzetta.it, oggi è stato a Bergamo e ha sostenuto le visite mediche. Tutto ok per Maehle che domani assaggerà i campi di Zingonia.

Difficile che Maehle possa essere già in campo contro il Sassuolo mentre più verosimile la sua presenza tra i convocati, ed almeno in panchina, nella gara contro il Parma.