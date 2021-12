Atalanta, Malinovskyi: «Partita dell’anno. Neve? Non cerchiamo alibi»

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia della decisiva sfida di Champions contro il Vilarreal

Ai canali ufficiali del club, il centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi ha parlato del match di domani con il Villarreal.

MATCH CLOU – «Sì, è la partita dell’anno. La aspettiamo tutti, perché è bello giocare la Champions, soprattutto in casa nostra. È la partita decisiva e abbiamo un solo risultato a disposizione».

VITTORIA – «Sì. Il nostro obiettivo ogni partita è vincere, ma peccato che nel calcio ci siano tre risultati».

LIVELLO MENTALE – «Abbiamo ottenuto cinque vittorie nelle ultime cinque partite, questo può darci ulteriore forza in vista di domani. Nel calcio però cambia tutto velocemente: dobbiamo stare attenti, preparare al meglio la partita e giocare il nostro miglior calcio».

NEVE – «Sì, vediamo domani, ma sono abituato a giocare con questo clima. Se c’è la neve non è un problema, e comunque il clima sarebbe uguale sia per noi che per loro. Non ci sono alibi: penso sarà più difficile per i tifosi che per noi, perché noi corriamo in campo e non percepiamo la temperatura».

STADIO ESAURITO – «Ci aspettiamo che possano spingerci molto. Abbiamo giocato due Champions senza tifosi, domani speriamo di trovare uno stadio pieno. Dovremo dare il massimo».