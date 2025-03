Marten De Roon sul podio atalantino: terzo per presenze nei campionati italiani. Superata quella leggenda

Marten De Roon, capitano dell’Atalanta, ha superato Cristiano Doni per presenze nei campionati italiani. Un’altra pagina di storia nerazzurra riscritta

I muscoli del capitano Marten De Roon sono i cardini di un’Atalanta che deve ancora credere nello Scudetto nonostante la sconfitta contro l’Inter: il primo a caricare la squadra, in prima linea nei momenti di difficoltà. Domenica sera però ha avuto modo di scrivere un altro record atalantino.

Marten De Roon ha toccato quota 298 presenze con l’Atalanta in Serie A, e contro l’Inter ha superato una bandiera storica come Cristiano Doni (297) per partecipazioni nei campionati italiani (compresa anche la Serie B): ora nel mirino Angeleri e Bellini per toccare quota 300.