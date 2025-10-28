 Atalanta Milan, Percassi: «Meritavamo di più in termini di punti. Ma abbiamo fiducia nel lavoro di Juric. Dobbiamo continuare a lavorare»
Atalanta Milan, Luca Percassi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sfida di questa sera contro i rossoneri. Le sue parole.

A pochi minuti dalla sfida fra Atalanta e Milan Luca Percassi, ad della Dea, ha parlato ai microfoni di Dazn.

UN GRANDE MILAN CON UN GRANDE ALLENATORE – «Per le occasioni prodotte avremmo meritato qualche punto in più, ma non so dirti quanti. Abbiamo la serenità e la convinzione che attraverso il lavoro continueremo a migliorare, la squadra attraverso il lavoro saprà esprimersi al meglio».

UNA NUOVA ERA – «È partita una nuova era, ci vuole la pazienza e la convinzione di migliorarsi ogni giorno. Poi vedremo cosa saremo capaci di esprimere sul campo, però siamo nel mezzo del campionato: dobbiamo lavorare». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU MILANNEWS24.COM

