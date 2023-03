Atalanta, Musso: «Possiamo giocarcela per l'Europa. Sui miei errori in porta...»

Le parole del portiere dell’Atalanta Juan Musso tra bilanci stagionali, rapporto con Bergamo e obiettivi nerazzurri in ottica Europa

Tramite Tuttosport, il portiere dell’Atalanta Juan Musso (autore fino ad ora di una stagione altalenante) ha rilasciato qualche dichiarazione sul rush finale dei nerazzurri in ottica europea.

CLASSIFICA E OBIETTIVI – «Attualmente credo che abbiamo meritato ampiamente questa classifica e questi punti, considerando anche la classifica positiva che abbiamo. Un risultato che rispecchia anche il mio lavoro tra i pali. Per un periodo abbiamo difeso con il baricentro basso, poi siamo ritornati all’attacco: la priorità è vincere al di là dei clean shett. Dobbiamo continuare a giocare ogni partita come una finale».

RENDIMENTO A BERGAMO – «Il primo anno è stato complicato. Sono arrivato a Bergamo subito dopo la Copa America, ho fatto poca vacanza e non ho avuto tempo di prepararmi e rimettermi in condizione come volevo. Ora invece sto meglio tra buone prestazioni, mie e di squadra, e altre invece meno».

TIFOSI NERAZZURRI – «In due anni che sono qui non ho mai sentito un fischio, una critica o una parola fuori posto verso un giocatore. Dopo le sconfitte o gare che non vanno bene è pazzesco il clima che si respira. I tifosi non hanno mai dubbi nel supporto ai giocatori».

ERRORI INDIVIDUALI – «Questa è una cosa che cerco di affrontare come mi ha insegnato mio papà. Lui ha giocato da portiere, mi ha insegnato che il portiere non può avere memoria. Sia nel caso di un errore che di una grande parata. Cerco sempre si essere presente nella giocata che bisogna fare: quella fatta bene o male nell’occasione precedente, non deve contare. Bisogna cancellare tutto il più presto possibile: bisogna andare avanti».