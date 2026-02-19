Connect with us

Atalanta Napoli, il ritorno di Hojlund: il danese sfida il passato per superare i suoi record

4 ore ago

Hojlund

Atalanta Napoli, il ritorno di Hojlund: il danese sfida il passato per superare i suoi record. La missione dell’attaccante dei partenopei

Sarà un incrocio di ricordi intensi, ma senza spazio per i sentimentalismi. Rasmus Hojlund, il potente centravanti danese classe 2003, torna a Bergamo per la prima volta da ex in occasione della sfida tra Atalanta e Napoli. Il suo obiettivo è chiaro: segnare alla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Attualmente a quota 8 reti in campionato, la punta punta a superare il suo record personale in Serie A, ovvero i 9 gol segnati proprio con la maglia degli orobici nella stagione 2022-2023, quando l’allenatore Gian Piero Gasperini ne intuì il potenziale cristallino.

Il totem di Antonio Conte: i numeri di una leadership assoluta

Se lo stile di gioco di Gasperini ne aveva esaltato le doti in ripartenza, Hojlund è diventato un pilastro insostituibile per Antonio Conte, il tecnico leccese che guida i partenopei. I numeri riportati dal Corriere dello Sport certificano una centralità tattica impressionante: l’attaccante è il quarto giocatore della rosa per minuti giocati (2.606), preceduto solo da stakanovisti come lo scozzese Scott McTominay o il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Nel 2026, eccezion fatta per la Coppa Italia, il danese non è mai stato sostituito, garantendo una presenza fisica costante per tutti i novanta minuti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Assenze e nuovi primati: sfuma l’incrocio con Raspadori

Non ci sarà, invece, la sfida tra ex con Giacomo Raspadori. L’attaccante italiano, passato agli orobici a gennaio, è costretto al forfait per infortunio. Senza di lui, i riflettori saranno tutti per Rasmus, che ritroverà i vecchi compagni come l’olandese Marten de Roon e il croato Mario Pasalic.

La cessione di Hojlund al Manchester United per quasi 78 milioni resta la plusvalenza record per la Dea. Proprio i primati stabiliti in Inghilterra (10 gol in Premier e 16 stagionali) sono ora nel mirino: con 12 reti totali già messe a segno con il Napoli e tredici partite ancora da disputare, il danese ha il tempo necessario per riscrivere la propria storia personale e trascinare gli azzurri verso nuovi traguardi.

