Atalanta, notte da Champions contro il Bilbao: obiettivo top 8! La missione di Palladino contro i baschi decimati

L’Atalanta cerca conferme in Europa: vincere stasera per ipotecare gli ottavi. L’analisi della Gazzetta dello Sport in vista del match

È una notte che può valere un’intera stagione europea quella che attende l’Atalanta alla New Balance Arena. La formazione orobica ospita l’Athletic Bilbao in una sfida cruciale per blindare un posto tra le prime otto del maxi girone di Champions League. L’obiettivo è chiaro: evitare le insidie dei playoff e staccare il pass diretto per gli ottavi di finale. I Nerazzurri, protagonisti finora di un cammino esaltante che li vede imbattuti dalla prima giornata e forti di 13 punti in classifica, si trovano in una compagnia d’élite, al pari di colossi come Arsenal, Bayern Monaco e PSG.

Il nuovo corso tecnico inaugurato da Raffaele Palladino, subentrato a Ivan Juric, ha portato entusiasmo e risultati, pur mantenendo qualche contraddizione. La squadra sembra seguire una curiosa “regola del tre”: tre vittorie consecutive seguite puntualmente da una frenata, come accaduto nel recente pareggio di Pisa. Stasera, però, non sono ammessi cali di tensione. L’avversario, nobile decaduto di questa fase a gironi, arriva a Bergamo in profonda crisi. I baschi, fermi a 5 punti e senza vittorie dal 6 dicembre, si presentano decimati: mancheranno il difensore campione d’Europa Aymeric Laporte e, soprattutto, i fratelli Williams. Sia Nico, gemello del gol di Yamal in nazionale, che Inaki sono infatti fuori causa per problemi muscolari.

Nonostante le assenze altrui, Palladino ha predicato calma e concretezza, chiedendo ai suoi di non cadere nell’arroganza. Per scardinare la difesa spagnola, la Dea ritrova Ademola Lookman, rientrato dalla Coppa d’Africa, un’arma in più visto che Giacomo Raspadori non è utilizzabile in lista UEFA. I riflettori saranno puntati sul duo composto da Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere: se in campionato hanno faticato nell’ultimo turno, in Europa si trasformano. Il fantasista belga, in particolare, vanta un dato Opta impressionante: è secondo solo a Mbappé per occasioni create sotto pressione ad alta intensità. Vincere stasera, in attesa dell’ultima sfida contro l’Union St. Gilloise, significherebbe mettere una seria ipoteca sulla qualificazione diretta.

