Atalanta, idea Ospina con due sponsor d'eccezione...

Suggestione Ospina per l’Atalanta della prossima stagione: affare low cost “spinto” dalla connection colombiana Zapata-Muriel

Ospina nel prossimo futuro dell’Atalanta? Una nuova opzione di mercato per il club bergamasco, a sponsorizzarla i suoi amici connazionali colombiani. E la Dea ci sta facendo un pensiero per un affare low cost.

David Ospina a fine stagione quasi certamente lascerà il Napoli: il suo contratto scadrà nel 2022 e non c’è aria di rinnovo. Il portiere sudamericano, classe 1988, vorrebbe restare in Italia e a Bergamo, dove viene caldeggiato dagli amici Duvan Zapata e Luis Muriel.

Va detto che gli stessi cafeteros in estate avevano caldeggiato alla dirigenza bergamasca l’ingaggio dell’esterno colombiano Johan Mojica, rispedito a gennaio in Spagna dopo una serie di prestazioni deludenti, dunque non proprio un affare…

Ma Ospina ha già dimostrato di essere un portiere affidabile per la nostra serie A, ha una lunga esperienza internazionale tra Nizza e Arsenal, ha giocato le coppe europee e sarebbe perfetto per un ruolo da riserva di alto livello. Non è una priorità per il mercato atalantino, ma la dirigenza nerazzurra lo valuterà come ipotesi per un affare low cost.