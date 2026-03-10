Atalanta, Palladino nel pre partita: «Mission Impossible? Ci stiamo godendo tutto di questi giorni»

Atalanta, Palladino a Sky nel pre gara: «Davanti ai nostri tifosi, se facciamo l’Atalanta abbiamo qualche chances»

Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato ai microfoni diSky Sport il pre‑gara della sfida contro il Bayern Monaco, match valido per l’andata degli ottavi di finale Champions League 2025/2026.

PAROLE– «Mission Impossible? Ci stiamo godendo tutto di questi giorni. Sono momenti di grande gioia ed entusiasmo. Vogliamo confrontarci con loro, che sappiamo essere una squadra fortissima. Davanti ai nostri tifosi, se facciamo l’Atalanta abbiamo qualche chances»

FORMAZIONE – «Sarà un 4-2-3-1. Vogliamo riproporre quanto fatto nel finale contro l’Udinese, dove abbiamo fatto bene. Contro una squadra così forte vogliamo giocarcela ad armi pare. La mentalità di questa squadra deve essere quella di una squadra coraggiosa»

«Noi non amiamo la zona e cerchiamo i duelli. Vogliamo andare a prenderli alti e sappiamo che sono molto veloci e che possiamo pagarla in ripartenza. Abbiamo studiato la squadra e sappiamo che se ci mettessimo bassi, vincerebbero come hanno sempre fatto».

