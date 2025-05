Atalanta Parma, festa finale allo stadio: sipario di una grande stagione (e del capitano Rafael Toloi) - Calcio News 24

Atalanta Parma, a fine partita la festa finale come sipario stagionale: oltre all’omaggio nei confronti di Rafael Toloi

Atalanta Parma sarà il sipario della stagione 2024 2025, e per l’occasione la squadra nerazzurra ha preparato una festa anche per omaggiare l’addio di capitan Toloi dopo 10 anni di carriera a Bergamo. Il comunicato.

IL COMUNICATO – Un’ultima partita e verrà scritta la parola fine anche a questa stagione che ha regalato importanti soddisfazioni. In occasione dell’incontro con il Parma sarà l’occasione per salutare la squadra e tributare il giusto ringraziamento a Rafael Toloi dopo 10 anni in nerazzurro. Per questo motivo, alla fine della partita con i gialloblù, tutti i tifosi presenti domani sera al Gewiss Stadium sono invitati a rimanere sugli spalti per partecipare alle celebrazioni in programma.